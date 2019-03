Bem-estar animal, previsões e (r)existência marcam último dia da Nova Consciência

O último dia da 28º edição do Encontro da Nova Consciência, no Sesc Centro, terá como principais pautas, direito e bem-estar animal, a tradicional mesa das previsões para o ano de 2019, finalizando palestras do filósofo Alexey Magnavita e do psicólogo Rossandro Klinjey.

As atividades terão início às 9h desta terça-feira (5) com a mesa -redonda “A saga do Código de Direito e Bem-estar animal da Paraíba: Revogá-lo ou concretizá-lo?” que será composta por Francisco José Garcia Figueiredo (Professor da UFPB, Doutor em Direito), Rômulo Azevedo (Professor e conselheiro do FOMBEA CG) e Rachel Imna Batista Santiago (Advogada, presidenta da Comissão de Direito Ambiental e Animal da OAB CG).

Em seguida, os professores Genaro Camboim Lopes de Almeida Lula (Doutorando em Antropologia/UFPE –Professor UERN) e Dilaine Soares Sampaio (Programa de Pós-Graduação em Ciências das Religiões /UFPB – líder do RAÍZES – Grupo de estudo e pesquisa sobre religiões mediúnicas) falarão sobre “A nova era revisitada: desafios da contemporaneidade”.

À tarde, após a palestra “A fórmula da cura” que será proferida às 14h por Pedro Coelho (Presidente da ALEM), tarólogos, astrólogo, cartomante, terapeuta e representante de religião de matriz africana farão as previsões para o ano de 2019.

Após a Mostra de Curtas, que acontece na Sala Multimídia do Sesc às 18h:30, acontece o final da 28º edição do Encontro da Nova Consciência com as palestras “O dia em que morri duas vezes” com Waldemar Falcão (Astrólogo), “Virtudes da (r)existência responsável” de Alexey Dodsworth (Escritor, mestre em Filosofia, doutorando em Filosofia pelas Universidades de Veneza e São Paulo), finalizando com o psicólogo Rossandro Klinjey que falará sobre “Porque o discurso da intolerância ganha força nos ciclos históricos”.

O SESC Centro fica localizado na rua Giló Guedes, Nº650. Todas as atrações são gratuitas e não precisam de inscrição.