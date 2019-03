Bandido morre após confronto com a polícia ao invadir casa na Paraíba

Um assalto a uma residência da zona rural do município de Esperança, no Agreste paraibano, terminou com a morte de um dos acusados.

Os três criminosos invadiram uma residência onde morava um casal de 52 e 59 anos, mas a polícia foi acionada e cercou o local.

Ao perceberam a presença dos policiais, os criminosos iniciaram uma troca de tiros. Eles conseguiram fugir por um matagal, mas um dos bandidos foi atingido e encontrado baleado.

Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu. Uma moto e espingarda foram apreendidos.

*Com informações da TV Itararé