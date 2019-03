Banda General Lee se apresenta neste domingo no Centro Cultural Casa da Pólvora

Depois do Carnaval, o rock volta ao Centro Cultural Casa da Pólvora, neste domingo (10), a partir das 16h30, com o show da banda General Lee. O grupo abre a programação de março do Pólvora Cultural, realizado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) por meio de sua Fundação Cultural (Funjope). A apresentação é gratuita e faz parte do AnimaCentro.

Formada por Pablo Okubi (guitarra e voz), Markel Trindade (guitarra e voz), Cássio Nogueira (baixo) e Júnior Punk (bateria e percussão), a General Lee surgiu em 2017 com a proposta de fazer cover de grandes clássicos do rock internacional, com músicas do Pink Floyd, Rolling Stones e Led Zeppelin, dentre outros, além de trabalhar com composições autorais.

O trabalho autoral da banda reflete, além da maturidade musical e vasta experiência profissional dos quatro integrantes, as fortes influências oriundas do rock internacional, com letras em Inglês, mesclando o rock progressivo, blues e pitadas de country, sempre destacando as guitarras distorcidas e violões folk.

No show deste domingo, a banda vai tocar músicas autorais, que estão no primeiro EP “Java Lee”, que será lançado ainda este ano, e alguns covers que influenciaram a trajetória do grupo, como ‘Jeremy’ (Pearl Jam), ‘Rock n’ Roll’ (Led Zeppelin), ‘Time’ (Pink Floyd), ‘Smoke on the Water’ (DeepPurple), dentre outras.

O projeto – O Pólvora Cultural faz parte do AnimaCentro, que tem como objetivo ocupar os espaços históricos revitalizados pela atual gestão com uma programação cultural diversificada no Parque da Lagoa, Praça da Independência, Hotel Globo, Praça Rio Branco, Pavilhão do Chá, Centro Cultural Casa da Pólvora, Casarão 34 e Praça Anthenor Navarro.