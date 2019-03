Bancadas definem composição das comissões permanentes da CMJP

Da Redação com Ascom. Publicado em 7 de março de 2019 às 18:53.

Os líderes da bancada da situação e oposição da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), vereadores Milanez Neto (PTB) e Marcos Henriques (PT), respectivamente, definiram, na manhã desta quinta-feira (7) os parlamentares que vão compor as comissões permanentes do Legislativo Municipal, inclusive presidentes e vice-presidentes.

O presidente da CMJP, vereador João Corujinha (DC), considerou a composição das comissões como “democrática e eclética”.

Ele explicou que recebeu dos líderes as indicações para a formação dos grupos, e que os nomes dos presidentes e vices foram decididos hoje.

Corujinha ainda garantiu que as reuniões das comissões vão permanecer sendo realizadas no Plenário, com transmissão ao vivo pela TV Câmara JP, e que o calendário dos encontros será divulgado posteriormente, por cada comissão.

Para o líder da oposição, Marcos Henriques, houve um equilíbrio das bancadas na composição das comissões. “A intervenção da Mesa Diretora da Casa fez com que o balanceamento das forças fosse garantido na distribuição dos membros das comissões”, afirmou.

O líder oposicionista ainda ressaltou que a bancada passa a ocupar duas presidências e duas vice-presidências de comissões.

“Conseguimos, com diálogo e maturidade, sentar junto ao presidente João Corujinha, ao líder Marcos Henriques e aos colegas vereadores e ter o consenso. Assim, garantimos que vereadores das duas bancadas ocupassem as presidências”, informou Milanez Neto.

O vereador ainda destacou a responsabilidade e o equilíbrio da vereadora Sandra Marrocos (PSB) e do vereador Marcos Henriques à frente da Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Defesa do Consumidor e da Comissão Políticas Públicas, respectivamente.

O líder da situação também ressaltou a responsabilidade dos vereadores que compõem as comissões permanentes.

“A participação nas comissões faz parte do trabalho do vereador. A sociedade precisa acompanhar e cobrar a presença dos vereadores nas reuniões das comissões. Formamos composições que englobam todos os vereadores, independente de cor partidária, e esperamos que os parlamentares assumam essa responsabilidade”, enfatizou.