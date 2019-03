Autoridades municipais prestigiam encerramento do 22º Crescer em Campina Grande

Criado em 1996, o Crescer – famoso encontro da Família Católica – sempre atrai multidões que acreditam no crescimento e na consagração da família aos princípios cristãos. A adesão ao encontro é tamanha que ele foi incluído no calendário de Campina Grande e da Paraíba, conquistando a credibilidade de evento turístico de repercussão até nacional.

Em sua vigésima segunda edição, o encontro aconteceu mais uma vez no Spazzio, onde foi realizada na tarde desta terça-feira, 05, a missa de encerramento da programação, presidida pelo bispo diocesano de Campina Grande, Dom Dulcênio Fontes de Matos. O tema central deste ano foi “Família – Amor que constrói santuários”.

Neste dia de encerramento estiveram presentes autoridades municipais, entre elas o vice-prefeito de Campina Grande, Enivaldo Ribeiro; a secretária municipal de Assistência Social, Eva Gouveia e o vereador Lucas Ribeiro. De acordo com Enivaldo, desde o primeiro ano de sua gestão, o prefeito Romero Rodrigues tem apoiado o evento, tornando-se a Prefeitura a maior parceira do Crescer, por reconhecer a sua importância espiritual e turística.

O Crescer tem como objetivo promover um amplo espaço de reflexão sobre a família, para o crescimento da sociedade com valores mais fraternos e justos, atraindo, por isso, a atenção de jovens, crianças, adultos, todos unidos pela força da fé em momentos de oração, pregação e louvor.

Segundo o seu coordenador, Gustavo Lucena, trata-se do maior evento católico do Estado da Paraíba durante o período carnavalesco. Neste ano, foram palestrantes o padre Chrystian Shankar e o casal de missionários Ricardo e Eliane Sá, que atraem grandes públicos em suas participações nas mais diferentes regiões do Brasil. Além deles, proferiram palestras as maiores autoridades religiosas católicas da Paraíba.

Gustavo Lucena fez questão de reconhecer a importância do apoio da PMCG ao evento católico: “Trata-se, portanto, de um patrocínio fundamental para a realização vitoriosa de mais um encontro da família católica, daí a nossa gratidão ao prefeito Romero Rodrigues e à toda sua equipe pela própria criação do Carnaval da Paz, onde estamos inseridos”.