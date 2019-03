Ator foge da folia e passa Carnaval com índios no Acre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Durante o Carnaval, o ator Fábio Assunção, 47, fugiu da folia agitada do Rio e de Salvador para conhecer os índios da tribo Shanewnawa, no Acre.

Um cacique da tribo fez um relato sobre a estadia do ator na Aldeia ao jornal local ContilNET. “Em nenhum momento ele demonstrou tristeza. Era só alegria, principalmente com as crianças. É uma pessoa afável, amiga, humilde e de bom coração”.

Apesar da notícia de que ele teria experimentado o chá ayuasca (também conhecido como Santo Daime), o cacique não confirmou a informação.

Há fotos, no entanto, do ator aspirando o rapé, pó alucinógeno composto de ervas, cascas de árvores e outras plantas tradicionalmente usadas por tribos indígenas.

Na região, tanto a ayuasca como o rapé costumam ser utilizados como tratamento a dependentes de drogas e álcool em centros especializados. O ator já afirmou que luta contra essas dependências.

Segundo a publicação, Assunção jantou peixe assado com mandioca na aldeia, sentado no chão, à moda índia e dormiu em uma rede e, em nenhum momento, o ator falou de seus problemas com drogas e alcoolismo.

“Primeiro, ele disse que queria conhecer nossa cultura, a cultura tradicional, a natureza, nossos costumes. Depois, nós preparamos um banho especial para ele, e ele foi dormir”, afirmou o cacique.

O local visitado pelo ator fica às margens do rio Envira, em Feijó, junto ao Povo Shanenawa, na Aldeia Morada Nova, onde vivem 1.200 índios. O lugar fica a 15 minutos de barco do centro urbano de Feijó e a 362 km de Rio Branco.