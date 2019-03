Athletico-PR receberá 1ª corrida de drones em arenas do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – A casa do Athletico Paranaense será palco de um evento inédito no Brasil. O estádio receberá a primeira corrida de drones realizada em arenas do país. O Desafio do Furacão, como é chamado o evento, acontecerá nos dias 4 e 5 de maio.

O Desafio do Furacão é uma iniciativa do Athletico Paranaense e da Icarus -empresa brasileira pioneira na utilização de tecnologia baseada em drones – em apoio ao desenvolvimento das corridas de drone FPV, esporte em que os participantes controlam os veículos equipados com câmeras que exibem ao vivo as imagens captadas durante o voo.

Semelhante às corridas aéreas, o objetivo é completar um percurso definido o mais rápido possível. Com drones de corrida personalizados que viajam a mais de 160 km/h, os pilotos competem através de circuitos 3D.

As corridas de drones são recentes, mas já se tornaram populares em diversos países, principalmente nos Estados Unidos.

Pilotar estes dispositivos eletrônicos virou esporte e tem diversos campeonatos oficiais com premiações que chegam a até 50 mil dólares e são transmitidas ao vivo por canais de televisão.

Os ingressos custarão a partir de R$ 35,00 (descontos para Sócio Furacão) e estarão disponíveis em breve no site www.ingressoscap.com.br. Além do Desafio do Furacão, acontecerão vários outros eventos paralelos na cidade de Curitiba.

Haverá um espaço kids com brincadeiras utilizando drones, palestras e oficinas de montagem de drones destinadas ao público adolescente, jogos eletrônicos de última geração e simuladores de corrida de drones, cosplay e praça de alimentação.

No sábado à noite, a música eletrônica dominará o estádio e a pista de corrida iluminada passará a ser um dos atrativos para uma festa.