Assembleia Legislativa da Paraíba vai realizar sessão especial sobre a Saúde

A real situação da saúde estadual será debatida, em sessão especial, no parlamento estadual, em data a ser divulgada pela assessoria da Casa Epitácio Pessoa.

Requerimento com tal propositura, de autoria da deputada Drª Paula, foi aprovado, por unanimidade, nesta terça-feira (12), no plenário da Assembleia Legislativa da Paraíba.

De acordo com a Drª Paula, o pleito tem o objetivo de discutir o tema com as autoridades do segmento de Saúde estadual, como forma de levar ao conhecimento público a atual situação do setor na Paraíba.

A deputada disse que o parlamento estadual haverá de consolidar sua condição de tribuna do povo, para que a sociedade apresente suas inquietudes e reivindicações.

“Neste sentido, solicitamos a realização de Sessão Especial, para que representantes da classe médica e do Ministério Público do Estado possam expor suas avaliações da real situação da saúde estadual e, ainda, trazer propostas viáveis pra equacionar os problemas e dar a devida resolutividade a cada um deles”, declarou a parlamentar.

Drª Paula ressaltou que a iniciativa visa, também, trazer à Casa Legislativa o debate de um dos assuntos de maior relevância para o povo paraibano, este destinatário da saúde pública.

“Como médica, que lidou com a gestão pública de saúde de forma direta, tenho a preocupação com o tema e a bagagem necessária para, hoje, levantar seus entraves e propor soluções”, afirmou a deputada.