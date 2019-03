Asfaltamento de mais uma rua em Campina Grande já está em fase de conclusão

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 1 de março de 2019 às 12:34.

O serviço de asfaltamento da rua Papa João XXIII, no bairro da Liberdade, encontra-se em fase de conclusão. O prefeito Romero Rodrigues divulgou vídeo em suas redes sociais destacando o avanço de mais uma obra do Programa Cresce Campina 3.

O valor total do investimento da Prefeitura na obra da rua João XXIII é da ordem de R$ 847,6 mil, de acordo com a planilha de acompanhamento dos serviços feito pela Secretaria de Obras de Campina Grande.

No geral, desde o início de janeiro deste ano mais de uma dezena de ruas foram asfaltadas em Campina Grande, contemplando os bairros do Catolé, Sandra Cavalcante, Distrito Industrial e Liberdade. O investimento total, com recursos federais e contrapartida da Prefeitura, é superior a R$ 30 milhões.

Até o final da gestão do prefeito Romero Rodrigues, em dezembro de 2020, terão sido asfaltadas 125 ruas em 38 bairros de Campina Grande.