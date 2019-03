“As coisas continuam acontecendo como se não tivesse mudado de governador”, diz João

O governador João Azevêdo (PSB) afirmou que a sua primeira preocupação ao assumir o governo do Estado foi fazer com que as pessoas não percebessem a mudança de governador e manter o ritmo das obras do governo Ricardo Coutinho (PSB).

Ele avaliou que conseguiu fazer o planejado e exaltou o trabalho realizado por Ricardo durante os oito anos à frente do Estado.

João declarou que seu governo é de transição e que “não houve sobressalto” em relação ao governo anterior. Também frisou que está focado no trabalho para que a Paraíba consiga evoluir ainda mais durante a sua gestão.

– As coisas continuam acontecendo como se não tivesse nem mudado de governador, mas mudou. Era Ricardo, agora é João. É assim, nós tínhamos essa preocupação e conseguimos fazer – disse.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Campina FM