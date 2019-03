APCA dá posse a novos acadêmicos na próxima semana

Da Redação com Ascom. Publicado em 15 de março de 2019 às 13:07.

Vai ser no próximo dia 20 (quarta feira), tendo por local o auditório da FCJA (Fundação Casa de José Américo), a solenidade em que a APCA (Academia Paraibana de Ciência da Administração) dará posse aos seus três novos membros: administradores César Augusto Silva Colque, Jamaci Silva de Oliveira e Leonardo de Melo Gadelha.

A solenidade está marcada para iniciar-se às 18h30, a cargo do presidente da APCA, administrador Mário Tourinho, cabendo ao acadêmico Gustavo Nogueira a saudação de boas-vindas aos novos membros da Academia, quando ressaltará as importantes contribuições prestadas pelos mesmos no campo da administração.

Em nome dos novos acadêmicos falará o administrador (mais conhecido como político) Leonardo Gadelha, cuja eficiente atuação como presidente nacional do INSS foi destacada quando de sua escolha como membro da APCA.

Ele também se reportará aos seus dois outros colegas, César Colque e Jamaci de Oliveira, cujos trabalhos – do primeiro como professor universitário e o segundo como executivo da Unimed – são bons exemplos de contribuições à ciência da administração.