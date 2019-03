Anitta desmente beijo em Neymar e diz não ser amiga de Marquezine

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A cantor Anitta, 25, negou, na tarde desta terça-feira (5), que tenha beijado o jogador Neymar, 27, na noite de segunda (4), quando os dois curtiam o Carnaval nos camarotes da Marquês da Sapucaí, no Rio de Janeiro.

“Acordei até um pouco com raiva porque saí no 0x0, brincou ela, ao afirmar que não ficou com ninguém.

Os rumores de envolvimento entre a cantora e o jogador começaram com fotos dos dois no Carnaval carioca ao lado do surfista Gabriel Medina, 25. O promoter David Brazil chegou a publicar uma foto dos dois com a legenda: “segura esse casal Brasil”. “Também estou passado”, brincou ele numa segunda foto de Anitta e Neymar.

A atriz Bruna Marquezine, 23, ex-namorada do jogador, no mesmo camarote que os dois e chegou a curtir a foto postada por David Brazil, segundo apontou o portal UOL, mas, logo em seguida, ela deixou de seguir a cantora e, posteriormente, deletou sua conta no Instagram.

“Gente, eu sou amiga do Neymar há muitos, muitos e muitos anos”, afirmou Anitta em seus stories -recurso do Instagram que mostra fotos e vídeos por 24 horas-, afirmando ter acordado no meio do “furacão”.

“Não é porque as pessoas são famosas que elas são amigas”, continuou a cantora. “Eu não sou amiga da Marquezine. Conheço. Ela foi no meu trio porque meu assessor de imprensa é um grande amigo dela, então estavam curtindo o Carnaval. Eu não tenho nada contra ela, não tenho nada contra ninguém”.

Anitta ainda falou que nunca foi a um camarote para provocar ninguém, mas sim porque é amiga e foi convidada pelos organizadores, e acrescentou que também não vai deixar de ir a qualquer lugar por conta de alguém que esteja lá: “Já é difícil ter dias pra sair. Por isso, quando saio vou lá e alopro, aperto o acelerador”, brincou.

“Não vem me meter na briga dos outros. Eu sou paz, amor, trabalho e, as vezes, diversão. Fui me divertir, sair, beber. Não desrespeitei ninguém, detesto desrespeito. E não fiz nada de errado, nem comigo nem com ninguém. Eu não sei onde Neymar terminou a noite dele, mas sei que a minha terminou aqui em casa”, finalizou.

Anitta já passou por Olinda, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro nesse Carnaval. Nesta terça, é a vez de ela se apresentar em Belo Horizonte. Com o tema Vale a Pena Ver de Novo, ela tem usado diversas fantasias de figuras icônicas, como Beyoncé, Mariah Carey, É o Tchan, Tiazinha e Feiticeira.