Agricultor morre em com vários tiros na cabeça e polícia acredita em execução

Um agricultor de 25 anos foi morto com pelo menos 7 tiros quando voltava para casa, por volta das 11h30 dessa terça-feira, 05, no sítio retiro, zona rural de Lagoa Seca.

Segundo informações da Polícia Civil, o agricultor foi surpreendido por dois homens não identificados em uma moto. Vagner Gonçalves Fernandes morreu na hora e os acusados fugiram levando a moto em que estava.

Apesar de não saber a autoria e a motivação para o crime, a polícia trabalha também com a hipótese de execução, devido as características do ato, mas outras não são descartadas.

Vagner respondia a três processos na Justiça como porte ilegal de arma, formação de quadrilha e receptação.