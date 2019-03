Aesa prevê chuvas na Paraíba durante o Carnaval

A previsão é de chuvas localizadas durante o Carnaval na Paraíba, de acordo com a Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado (Aesa).

Conforme a meteorologista Marle Bandeira, a previsão é de que haja chuvas localizadas principalmente nas regiões do Sertão e Alto Sertão da Paraíba.

Já no Brejo, Agreste e Litoral a previsão é de que ocorram chuvas esparsas, principalmente nesta segunda-feira, 4.

Marle destacou ainda que equipes da Aesa estão de plantão e que as atualizações estão sendo feitas na página do órgão, no endereço: http://www.aesa.pb.gov.br/aesa-website/

