Adoração e pregação abrem a programação do 22º Crescer 2019

Momentos de adoração e pregação marcaram o início da 22ª edição do Crescer 2019 na manhã deste domingo, 03/03, em Campina Grande. Milhares de fieis compareceram a casa show Spazzio e acompanharam a pregação “Família – O amor que constrói santuários”, conduzida pelo coordenador geral do Crescer, Gustavo Lucena, e pelo missionário da Comunidade Canção Nova, Ricardo Sá.

De acordo com Gustavo Lucena, o Crescer se torna, nesta época de carnaval, numa grande arca de Noé.

“O Crescer se torna, neste período de carnaval, de fato, uma grande arca, assim como a arca de noé. Muitas pessoas chegam aqui para serem alcançadas por Deus. Ao sair, elas sairão renovadas, com um novo olhar de fé e de esperança. Porque Deus está no comando da vida de cada uma delas que aqui estão. É assim que se constrói santuários”, afirma.

A manhã do primeiro dia do encontro da família católica ainda contou com show de Celione David, da Diocese de Guarabira, recitação do terço e adoração e benção com o Santíssimo Sacramento conduzida pelo Diácono Eduardo Henrique, Raoni Mendes, missionário da Comunidade em Adoração, de João Pessoa-PB, e Gustavo Lucena.

A 22ª edição do Crescer – o Encontro da Família Católica, promovido pela Comunidade de São Pio X, da Diocese de Campina Grande, acontece nos dias 03, 04 e 05 de março, em virtude do período carnavalesco, na casa de shows Spazzio, em Campina Grande.

O evento abordará, este ano, o tema “Família – Amor que constrói santuários”, com a proposta de fortalecer as famílias cristãs diante dos desafios da atualidade.