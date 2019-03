Acusado de morte durante bloco carnavalesco em João Pessoa é detido

Foi apreendido nesta sexta-feira (01) um adolescente de 17 anos acusado e matar um homem durante o desfile do Bloco “Virgens de Tambaú” no último domingo, em João Pessoa.

Ele foi localizado no bairro do Jacaré, em Cabedelo. Ele teria comentado com pessoas próximas sobre o crime.

A arma usada no crime ainda não foi localizada, mas o suspeito teria confessado o crime e dito que cometeu o detido porque a vítima estaria se relacionando com a mulher do primo.

Lairton Marques da Silva, 18 anos, foi atingido com um tiro no pescoço. Ele ainda foi socorrido, mas morreu quando estava sendo atendido no Hospital de Trauma de João Pessoa.

*Com informações da TV Itararé.