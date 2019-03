Ação conjunta desarticula esquema de tráfico e fecha laboratório de cocaína em JP

A Polícia Militar desarticulou um laboratório de cocaína que funcionava no Conjunto Novo Milênio, na Zona Sul da Capital, nesta sexta-feira (1º).

No local, que servia para o preparo de cocaína e seus derivados, foram apreendidos mais de 10 kg de drogas, quatro armas de fogo, munições, dois maçaricos, duas balanças de precisão, 1 litro de loló, quatro baldes com reagentes químicos usados na preparação de entorpecentes e liquidificadores para processar o produto. Um casal foi preso em flagrante pelas equipes da Força Tática e da 5ª Companhia do 5º Batalhão.

O homem de 27 anos e a mulher, de 28, estariam atuando no tráfico interestadual, já que no começo da tarde foram flagrados deixando meio quilo de pasta-base de cocaína com uma pernambucana de 24 anos, no Terminal Rodoviário de João Pessoa.

A jovem tinha vindo de Recife para buscar a droga e levar para ser comercializada no estado vizinho, durante o carnaval. A mulher foi presa com a droga e o casal conseguiu fugir, sendo encontrado no decorrer das diligências, que resultaram na localização do laboratório.

O esquema foi todo desarticulado por meio de um trabalho conjunto entre a Coordenadoria de Inteligência (COInt) da PM e a Polícia Federal, que levantaram informações de que a mulher presa no terminal rodoviário sempre vinha fazer esse transporte de drogas entre os dois estados, desembarcando na capital paraibana já com passagem comprada para voltar. Ela é do bairro Bomba do Hemetério, na Zona Norte de Recife – PE.

Já o casal é do bairro de Mangabeira, em João Pessoa, e usava o local no Novo Milênio apenas como laboratório. O caso foi levado para a sede da Polícia Federal, em Cabedelo.