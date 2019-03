A convite de Ivete Sangalo, Claudia Raia ‘estreia’ no Carnaval de Salvador

Da redação com Folhapress. Publicado em 2 de março de 2019 às 11:41.

FRANCO ADAILTON

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) – A atriz Claudia Raia, 52, decidiu passar o Carnaval em Salvador pela primeira vez, a convite da cantora Ivete Sangalo, com quem desfilará sobre o trio na tarde deste sábado (2), no circuito Dodô (Barra-Ondina).

Acompanhada do marido, Jarbas de Mello, 48, a atriz chegou à capital baiana nesta sexta-feira (1º), onde curtiu a folia no Camarote Salvador.

À reportagem, Cláudia Raia disse que foi “desvirginada” no Carnaval de Salvador. “Estou bem feliz, por que minha amiga Ivete me convidava há anos, mas nunca conseguia um espaço na agenda. Estou sendo desvirginada. Em cima do trio, então, é outra coisa, uma energia espetacular”, brincou.

Claudia Raia disse que não trocou o carnaval do Rio de Janeiro por Salvador, mas que “dividiu o espaço”. Neste domingo (3), ela desfilará na folia carioca no segundo carro da Beija-flor, escola de samba a qual é madrinha há 32 anos.

“A escola completa 70 anos em 2019. Então, vamos contar sobre os enredos anteriores ao longo desse tempo. O meu carro representa a sátira e os enredos políticos da Beija-flor. Ele é bem polêmico”, antecipa a atriz