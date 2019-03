22º Crescer é encerrado com luz de 16 mil velas e missa celebrada pelo Bispo de CG

16 mil velas iluminaram a casa de shows spazzio, em Campina Grande, durante a Santa Missa de encerramento do 22º Crescer, presidida pelo Bispo de Campina Grande, Dom Dulcênio Fontes de Matos, nesta terça-feira, 05/03.

Anfitrião do encontro da família católica, que acontece todos os anos, durante o carnaval, o Bispo conduziu o ponto alto do encontro, a Consagração e Benção das Famílias.

Anfitrião do encontro da família católica, que acontece todos os anos, durante o carnaval, o Bispo conduziu o ponto alto do encontro, a Consagração e Benção das Famílias. O vice-prefeito de Campina Grande, Enivaldo Ribeiro, o vereador Lucas Ribeiro, e a Secretária de Assistência Social de Campina Eva Gouveia, também prestigiaram o encerramento do encontro católico.

O bispo disse acreditar que o encontro católico fortaleceu as famílias. “Espero e confio em Deus que de fato compreendam o valor da família. Tudo o que elas escutaram aqui escutaram, certamente vai ajudar a construir famílias melhores, que tenham a consciência de que na família é possível sim construir santuários.”

O último dia do encontro levou ao palco também o Padre Chrystian Shankar, da Diocese de Divinópoles, Minas Gerais, numa pregação que abordou o tema “A reconstrução do santuário no tempo das ruínas”, adoração ao Santíssimo Sacramento, show de Teto Fonseca, da Comunidade de São Pio X e Celione David, da Diocese de Guarabira, e pregação do casal de missionários do Santuário da Divina Misericórdia, de Sergipe, Ricardo e Eliana Sá, abordando o tema “Amar é uma decisão”.

Blygia Letícia, estudante de 19 anos, prestigiou mais um ano de encontro.

“É o terceiro ano que venho ao Crescer e todos os anos é uma experiência nova com o Espírito Santo. Vemos o quanto as pessoas se esforçam pra fazer com que nós sintamos o amor de Deus por nós”.

Já para Maria Anuncia, aposentada, e que esteve no encontro nos três dias, a contagem regressiva para o próximo ano já começou. “Para mim o Crescer seria todo domingo. É muito bom estar aqui. Não vejo a hora de chegar o próximo”.

Para Gustavo Lucena, Coordenador Geral do Crescer, a avaliação deste ano foi mais que positiva. “Foram três dias de intenso trabalho, mas estamos todos gratos a Deus porque podemos realizar um encontro de transformou a vida de tantas pessoas.

Esse é o nosso objetivo. Estamos muito gratos a todos que contribuíram conosco, desde empresas patrocinadoras até os voluntários e missionários da nossa comunidade”, agradeceu.

Foto: Leonardo Silva

As datas de realização do 23º Crescer, em 2020, já foram definidas para 23, 24 e 25 de fevereiro. Este ano, assim como em 2018, o Crescer fará prestação pública de contas.

As informações poderão ser acessadas na página da comunidadepiox.org.br e nas redes sociais da comunidade.

“Fazemos isso porque não recebemos nada para trabalhar e isso nos dá a obrigatoriedade para prestar contas. Não vemos num evento de evangelização a oportunidade de lucro”, afirmou.