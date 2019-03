“1984” é a próxima obra debatida no clube de leitura Rota Literária

“1984”, um dos maiores clássicos da literatura moderna, será debatido no encontro do mês de março do Rota Literária.

Com o objetivo de disseminar cada vez mais o hábito da leitura, este é um evento no qual todos são bem-vindos para dar sua opinião e compartilhar seu ponto de vista sobre a narrativa.

O evento ocorre no Mangabeira Shopping, no segundo andar da Livraria Leitura.

