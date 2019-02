Wanessa afirma que Zilu processou Zezé por quebra de acordo e falta de pagamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A conturbada relação entre Zezé Di Camargo, 56, e Zilu Gody, 60, continua a render polêmica.

Após cerca de 30 anos de casamento, os dois se separaram publicamente em 2012 e oficializaram o divórcio apenas em 2014.

De lá para cá, os dois ficam se alfinetando com declarações polêmicas. A mais recente refere-se à pensão paga pelo cantor sertanejo a ex-mulher que levou a filha, Wanessa, a se manifestar nesta sexta-feira (8) sobre a decisão do pai de reduzir o valor a pago a mãe.

“Estou numa situação que é difícil, tenho amor pelos meus dois pais, mas há algum tempo eu me afastei dessa história porque, por ser filha, é muito difícil”, desabafou a cantora em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT.

Wanessa explicou que a mãe está processando o pai porque ele deixou de pagar algumas parcelas da revisão de um acordo assinado no ano passado e afirma que não houve nenhuma ameaça do pai contra a mãe, como chegou a ser noticiado.

“Estou sabendo deste processo desde o começo do ano quando conversei com a minha mãe e ela disse que estava entrando com o processo. Tentei lembrar que o diálogo e a conversa resolvem mais do que entrar na Justiça. Acho que essas coisas podem se resolver em família”, ponderou a filha.

“Ela me explicou e pediu para que eu não entrasse mais no assunto dos dois e eu estou respeitando isso, mas de acordo com o que estou vendo eu tenho que me pronunciar porque acho injusto”, completou.

Na tarde desta sexta (8) o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, publicou reportagem afirmando que Zilu teria sido ameaçada e coagida pelo ex-marido para assinar um novo acordo em que abriria mão das empresas que o ex-casal ainda têm juntos. E que o cantor teria ameaçado de divulgar conversas íntimas dela para o seu fã-clube.

Segundo o colunista, os filhos teriam ido até a casa de Zilu para pressioná-la para que cedesse as empresas para o pai, que estaria falido.

“É desconhecido para mim esse tipo de ameaça”, garante Wanessa. “O que aconteceu é que ele tinha um acordo, que não participei e não me envolvi, que foi o primeiro acordo que tiveram quando se separam, onde meu pai tinha que pagar a pensão”, explica.

No entanto, diz a cantora, esse acordo ficou insustentável e injusto para o seu pai. “Se continuasse, os dois iam abaixo dessa ladeira e os dois iam quebrar.”

Ela, os irmãos, o pai e os advogados das duas partes sentaram para conversar.

“A gente viu que era possível mudar o acordo. Eu e meus irmãos fizemos uma partilha que fosse justa para os dois lados, até aquele momento estava injusto com o meu pai a parte financeira. A gente fez a partilha de todos os bens e dividimos 50% e 50%, foi basicamente isso.”

Wanessa conta que eles se reuniram com Zilu com a nova proposta, e que ela havia concordado.

“Ela percebeu que eu e minhas irmãs tínhamos razão, e que meu pai conseguiria arcar sem prejudicar o patrimônio geral da família.”

Zilu Camargo assinou o novo acordo no ano passado, mas Zezé não cumpriu com todas as cláusulas contratuais.

“Algumas coisas aconteceram que atrapalharam o cumprimento de algumas cláusulas, e o pagamento de algumas parcelas que meu pai deveria arcar dentro deste processo. Por isso, ela resolveu entrar com processo”, explica Wanessa, que afirmou que o pai pagou tudo que estava devendo para a mãe nesta semana.