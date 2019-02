Waguinho relembra histórias com o pai, o mestre Duduta

Caçula de um total de seis irmãos, o músico Wagner Ribeiro, o Waguinho, relembrou na manhã deste sábado (9) histórias com seu pai, o instrumentista e compositor José Ribeiro da Silva, o saudoso mestre Duduta (foto).

Natural de Campina Grande, Waguinho diz que começou a tocar violão por volta dos 8 anos. E ao aprender a primeira música, foi surpreendido com um convite do pai para se apresentar ao grande público no Teatro Severino Cabral.

Ainda muito jovem, a oportunidade apareceu por uma coincidência. O pai foi chamado para tocar no Teatro, quando o filho havia aprendido a tocar a primeira parte do chorinho Pedacinho do Céu.

Seu pai tocava cavaquinho e bandolim. Na década de 60, era o responsável pela banda de apoio aos artistas que tocavam na rádio Borborema, tendo sido um dos fundadores do Programa O Forró de Zé Lagoa.

Referência para o Chorinho, o talento de produção manual também foi seu forte. O mestre fabricava instrumentos musicais. E o seu filho garante que segue mantendo a tradição do ofício.

Das lições que aprendeu ele, Waguinho diz que não esquece o estilo disciplinador, revelada na frase que o marcou, que diz: “Sempre ande com a cabeça erguida e não faça nada de errado”.

A partir do falecimento do pai, em 2008, coube ao filho seguir com irmão Walter o grupo Duduta e Seu Regional, uma tradicional roda de choro criada em 1955. Waguinho também tocacavaquinho e bandolim.

Atualmente o grupo se chama Regional de Duduta.

Com problemas cardíacos, seu pai faleceu aos 84 anos no dia 25 de julho de 2018. Ele deixou 6 filhos: Waguinho, Walter, Valmir, Eliane, Ednilsa e Esther, além da esposa, com quem conviveu por 64 anos.

As informações são da Caturité FM.