Virgens de Tambaú arrastam milhares de foliões em João Pessoa

As Muriçoquinhas do Miramar e Bloco da Melhor Idade são as atrações desta segunda feira (25), no quinto dia de Folia de Rua na Capital. As atrações fazem parte do Carnaval de Boa 2019, que conta com apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP).

Na noite deste domingo (24), as Virgens de Tambaú mantiveram a tradição 32 anos e desfilaram com irreverência, ousadia, alegria e pouquíssima discrição.

O desfile contou com 20 artistas da Paraíba – nomes consagrados do Carnaval como Jairo Madruga, Liss Albuquerque, Gracinha Telles e Zé Filho – este último colocou o tempero Rock and Rool na festa, que ainda teve o axé da Banda Badado Novo – ao todo foram nove trios, com funk, frevo, música popular, samba e gêneros musicais que contagiaram a multidão.

“As Virgens estão com tudo”, disse animado Euclides Muniz, da diretoria do bloco.”Estamos fazendo uma festa para milhares de pessoas, com uma super estrutura. O apoio da Prefeitura de João Pessoa, através de Luciano Cartaxo foi, com certeza, o maior apoio que já tivemos na história do Folia de Rua. Estamos muito felizes com o crescimento do bloco, dele ter alcançado um patamar muito grande, e com o Carnaval de Boa, claro”, finalizou.

Criatividade– Os foliões usaram de muita criatividade no desfile. Teve quem apostou no sofisticado, outros na simplicidade, enquanto uns preferiram aproveitar o momento para homenagear figuras conhecidíssimas do universo feminino. Petrônio Araújo disse que a fantasia de Paquita foi para lembrar o antigo grupo musical.

“Uma Paquita bem irreverente, que é para combinar com o clima das Virgens. Todo ano eu sempre escolho um personagem, não perco um desfile das Virgens, porque é, com certeza, o bloco mais divertido”, disse.

O desfile ainda teve rainhas, princesas, mulheres anônimas (homens vestidos com roupas de mulheres), além de personagens diversos, para todos os gostos e estilos.

Mas se engana acha que só se diverte nas Virgens de Tambaú quem estiver fantasiado. Não só o bloco, mas o Carnaval de Boa de João Pessoa é uma das festas mais democráticas do ano, que faz a alegria de pessoas de todos as classes, como destacou o professor Aloísio Cavalcante Diniz, que acompanhou o desfile ao lado da esposa.

“Gosto de assistir tudo do meu jeito mesmo, sem fantasia. Acho o clima muito legal, o espírito do bloco de divertir as pessoas com essa brincadeira de se vestir de virgem, Carnaval também é isso. A festa está linda, com cada um brincando do seu jeito”, afirmou o folião.

O domingo de folia na Capital ainda contou com o desfile das Viúvas da Torre, no bairro da Torre, puxado por Totonho e Seu Pereira, além dos Imprensados, na Avenida Cabo Branco, que foi animado por Orquestras de Frevo.

Apoio da PMJP – A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) mobilizou diversas secretarias para garantir a infraestrutura e todas as condições necessárias para o sucesso dos desfiles de blocos e shows do Folia de Rua. A Guarda Municipal está com efetivo de 180 homens.

A Secretaria de Meio Ambiente (Semam) atua com sete equipes de fiscalização, enquanto a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) está com aproximadamente 200 agentes atuando no antes, durante e após a programação das festas.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), disciplinando o comércio ambulante, além da Secretaria de Turismo também já iniciou um trabalho voltado especificamente para o período da Folia de Rua e Carnaval.

Uma equipe está fiscalizando os hotéis e pousadas da cidade no intuito de coibir ou identificar casos de abuso sexual a crianças e adolescentes.

Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) de João Pessoa montou um plano operacional especial para atendimento nas festividades carnavalescas de 2019.

Os foliões que forem aproveitar os blocos do Folia de Rua e o Carnaval Tradição terão à sua disposição 68 profissionais e 14 Unidades de Suporte Básico de Vida (USB), duas Unidades de Suporte Avançado de Vida (USA), quatro motolâncias e cinco carros de apoio logístico.

Por sua vez, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) vai disponibilizar 120 agentes de mobilidade que estarão em pontos estratégicos de bloqueio para disciplinar o trânsito. Além dos agentes em locais fixos, serão mais 32 motociclistas e oito viaturas monitorando todo o entorno do trecho dos desfiles.

Também estarão de plantão equipes da Divisão de Sistema Viário (DSV) para atender urgências relativas aos semáforos nos locais das apresentações dos blocos que antecedem o Carnaval.

Programação desta segunda:

Bloco Muriçoquinhas do Miramar

Concentração: Via Folia, Av. Epitácio Pessoa, 17h, com Orquestra de Frevo, Renata Arruda, Castelo Encantado, Banda Planeta Mágico, A Barca Maluca, Bira Delgado, Paulo Barreto, Ivan Martins.

Bloco Melhor Idade

Concentração: Busto de Tamandaré, com Orquestra Gambiarra do Frevo e Splok.