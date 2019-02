Vila do Artesão realizou prévia do Carnaval ao som de muito forró em Campina

Na tarde do sábado passado, 23, na Vila do Artesão, a Prefeitura Municipal, através da Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde), promoveu uma prévia de Carnaval por meio do projeto Forró na Vila. A ação reuniu cerca de 400 pessoas que dançaram ao som do trio Forró Society.

A ação gratuita começou as 14h na Praça de Alimentação do local e foi a última do mês de fevereiro, alegrando as pessoas e realizando um esquenta para o Carnaval, que acontece no mês que se aproxima.

Para o presidente da Amde, vereador Nelson Gomes Filho, o Carnaval tem espaço para todos os ritmos, todos os gostos e estilos.

“As prévias de Carnaval na Vila do Artesão não tinham como ser diferente. Valorizamos a cultura local através do forró e isso deve ser mantido durante todo o ano, independente de época. Além disso, o Carnaval é uma festa popular com espaço para todos os ritmos, uma verdadeira diversidade cultural”, disse o chefe da pasta.

As atrações do Forró na Vila são divulgadas de forma antecipada, ao longo da semana, através dos canais oficiais de informação da Prefeitura e das redes sociais da Vila do Artesão: no facebook.com/viladoartesaocg ou

Instagram @viladoartesaocg.

Além das programações artísticas, o público que visitar a Vila do Artesão poderá aproveitar o espaço público para conhecer o artesanato produzido em Campina Grande, degustar a melhor comida regional e usufruir de serviços de beleza. São mais de 200 artesãos produzindo e comercializando seus produtos. A Vila do Artesão funciona das 10h às 18h da segunda-feira ao sábado.