Vila do Artesão realiza “prévia” de Carnaval neste sábado em Campina

Acontece neste sábado (23) na Vila do Artesão mais uma ação do projeto Forró na Vila, mantido pela Prefeitura Municipal através da Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde).

A edição, que será a última do mês de fevereiro, será uma prévia do carnaval, porém ao ritmo mais tradicional do Nordeste, o forró. O arrasta pé com entrada gratuita acontece a partir das 14h na Praça de Alimentação do local e terá como atração o trio Forró Society.

As prévias carnavalescas já estão ocorrendo por toda a cidade e a Vila do Artesão não podia ficar de fora. O diferencial é que o ritmo que irá aquecer o clima no local, seguirá sendo o forró.

Conforme o presidente da Amde, vereador Nelson Gomes Filho, mesmo sem marchinhas de carnaval, a diversão será garantida e a ação servirá como prévia do carnaval.

“Manteremos o forró como ritmo, pois a base principal do projeto Forró na Vila é essa, mesmo assim iremos considerar a ação uma prévia do carnaval e assim finalizaremos o mês de fevereiro”, destacou.

Além das programações artísticas, o público que visitar a Vila do Artesão pode aproveitar o espaço público para conhecer o artesanato produzido em Campina Grande, degustar a melhor comida regional e usufruir de serviços de beleza. São mais de 200 artesãos produzindo e comercializando seus produtos. A Vila do Artesão funciona das 10h às 18h da segunda-feira ao sábado.