VII Seminário Municipal de Educação começa nesta terça-feira

A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Educação do Município (Seduc), inicia nesta terça-feira, 05 de fevereiro, as atividades do VII Seminário Municipal de Educação.

O evento antecede a abertura do ano letivo nas escolas e creches do Sistema Municipal de Ensino.

O seminário é voltado para todos os profissionais de educação do município e, neste ano, vai abordar o tema “Construção do Currículo Local: dialogando com a Base Nacional Comum Curricular e com o Currículo Estadual”.

A abertura será realizada no Teatro Municipal Severino Cabral, às 8h, com a apresentação cultural “Os Saltimbancos”, dramatizada pelos alunos da Escola Municipal Bilíngue Manoel Francisco da Mota.

Em seguida será formada uma mesa dialógica sobre o tema, que contará com a participação dos consultores da Fundação Lemann, João Paulo Derocy Cêpa e Márcia Rejane Martins Brito; das professoras da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Fabiana Ramos e Fernanda de Lourdes Almeida; da professora da educação básica, Francineide Ferreira; da professora das redes municipais de Boqueirão e de Campina Grande, Mônica Rogéria; e da Secretária de Educação de Campina Grande, Iolanda Barbosa.

A mesa dialógica vai ocorrer nos turnos da manhã e tarde, e durante o período da tarde, o evento também vai contar com a presença da sócia fundadora da “Elos Educacional”, a professora Cláudia Zuppini Dalcoso, que também atua na direção de programas de formação de professores e gestores.

Além do Seminário de Educação, também será realizada a XVI edição do Seminário de Educação Infantil, que vai traçar um diálogo sobre os desafios e práticas pedagógicas no atendimento de crianças entre zero e 5 anos de idade, no município de Campina Grande.

Os seminários se estendem até a quarta-feira, 06, com a formação de Grupos de Trabalhos com a participação de professores da educação infantil, ensino fundamental, Educação para Jovens e Adultos (EJA), cozinheiras, secretários escolares, auxiliares de serviços gerais e técnicos das escolas e creches