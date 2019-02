Vigilante é preso suspeito de praticar assaltos em vários bairros de João Pessoa

A Polícia Militar prendeu, nas primeiras horas desta terça-feira (12), o suspeito dos assaltos que vinham acontecendo nos bairros Treze de Maio, Torre e dos Estados, em João Pessoa.

Ele, que tem 39 anos, foi preso no posto de combustíveis onde trabalhava como vigilante, no bairro do Varadouro, através de uma ação da Força Tática do 1º Batalhão.

De acordo com o capitão Marx Cahue, que comandou a ação, o preso negou a participação nos crimes, mas foi reconhecido de forma enfática por uma das vítimas.

“Foi feito um levantamento para chegar até ele, com ajuda das imagens de circuito de segurança que mostram os roubos, registrados desde o dia 4 de fevereiro, e, após a prisão, uma das vítimas o reconheceu de forma imediata”, disse.

No momento da prisão, o suspeito estava com um revólver em situação irregular, caracterizando o crime de posse ilegal de arma de fogo.

A PM agora busca informações para chegar até o segundo suspeito, que seria o comparsa nos roubos. O preso foi apresentado na Central de Polícia Civil, no Geisel.