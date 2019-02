Vídeos: Campina cai na folia. Bloco da Saudade – festa para todas as idades

Uma noite de sábado para ficar na memória dos campinenses apaixonados por carnaval.

O Bloco da Saudade, em seu 28º ano, novamente atraiu milhares de pessoas às ruas centrais de Campina Grande, com a alegria e a descontração sendo as características primordiais.

A concentração começou por volta das 16 horas na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao memorial em homenagem ao ex-prefeito Severino Bezerra Cabral.

Por volta das 20 horas, começou o desfile, que percorreu as ruas Miguel Barreto, João Pessoa e Marques do Herval, culminando com uma ´serenata´ no ´Beco do 31´ (rua Monsenhor Sales).

Veja abaixo dois momentos desse desfile.

Mas, ao longo das próximas horas, publicaremos reportagens, mais vídeos e uma galeria de fotos pra você curtir aqui o PARAIBAONLINE – o site autônomo mais acessado da Paraíba conforme certificação do Google.