Vice-líder da situação na Câmara de Campina ameniza conflitos dentro da bancada

“Um clima um tanto quanto indigesto”, atestou o vice-líder do governo na Câmara Municipal de Campina Grande, Alexandre do Sindicato (PHS), ao comentar sobre a abertura dos trabalhos na Casa, ocorrida na semana passada.

O fato é que uma crise política se abateu dentro da bancada de situação na Casa, em que os parlamentares andam desgostosos com a gestão da presidente Ivonete Ludgério, tanto em relação aos cargos da Mesa Diretora, como os cortes para o enxugamento de despesas, além de acusarem a vereadora de fazer uma gestão “ditatorial” e sem transparência.

Entretanto, o parlamentar afirmou que a houve uma conversa franca, logo após a sessão de abertura dos trabalhos, e com a presença de todos os vereadores, onde foram colocados todos os pontos de vista.

– Foi muito bom esse diálogo e essa conversa franca que tivemos. Foi bastante esclarecedora. Agora vamos estar focados na nossa cidade, nos problemas de Campina Grande, naquilo que nós queremos para uma Campina Grande pujante, pois a cidade sofre há mais de nove anos com a perseguição do governo do Estado – comentou.

Alexandre acredita que a Câmara de Vereadores deve sim fazer a autocrítica, mas que a Casa tem sido produtiva e que pouco se noticia sobre os projetos aprovados no Poder Legislativo campinense.

– A Câmara tem vereadores que trabalham por essa cidade, cada um na sua área e a sua maneira. Cada um tem a sua opinião e a presidente Ivonete tem as suas qualidades como gestora, como também os nossos colegas vereadores – amenizou ele, em entrevista à Rádio Correio FM, nesta segunda-feira (11).