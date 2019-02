Vice-governadora discute programa de inclusão digital de idoso na Paraíba

A vice-governadora Lígia Feliciano se reuniu na última quinta-feira, em Brasília, como o secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Antonio Fernandes Toninho Costa.

No encontro, Lígia discutiu parcerias para a implantação de programa de inclusão digital e capacitação da terceira idade e pediu recursos para a construção de mais um condomínio do Cidade Madura, projetado pelo Governo do Estado para as necessidades específicas de idosos.

Antônio Costa se comprometeu em celebrar parceria para implementar Telecentros de Atendimento da Pessoa Idosa. A cooperação envolve doação de equipamentos para as instalações do Projeto de Inclusão Digital da Pessoa Idosa, Educação e Envelhecimento Ativo e Saudável, incluído computadores, webcans, projetor e impressora. Cursos e orientações sobre saúde serão ministrados pela internet.

“É importante a implementação de políticas públicas que atentam para um dos requisitos mínimos para os cidadãos contemporâneos, qual seja, a inclusão digital, como partícipe da sociedade da informação”, ressaltou a vice-governadora.

Cidade Madura

Em relação ao Cidade Madura, Antonio Costa elogiou o projeto e sinalizou que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vai tentar m buscar recursos para a instalação de mais um condomínio na Paraíba.

Lígia Feliciano ressaltou que o Cidade Madura tem condomínios nos municípios de João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Sousa, Cajazeiras e Patos.

“Desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Cehap, o Programa Cidade Madura tem se destacado em nível nacional pelo pioneirismo e pelo modelo de gestão adotado”, destacou a vice-governadora.

O condomínio fechado têm posto de saúde, praça de esporte, casas adaptadas, uma praça com horta comunitária, redário, pista de caminhada e um centro de vivência com salão, salas de aula, de TV e de fisioterapia, banheiros acessíveis e copa.