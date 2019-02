Vereador sobre CMCG: “Chegou a hora de em 2020 a gente entrar pela porta”

O vereador pastor Josimar Henrique (PRB) esteve licenciado da Câmara Municipal de Campina Grande por 121 dias e reassume o mandato na próxima terça-feira (19).

Ele afirmou em entrevista que passou a sua licença trabalhando e ouvindo as necessidades da população.

Josemar destacou que os pontos mais requeridos pelas pessoas foram calçamento de ruas, melhorias nos postos de saúde e saneamento básico.

Também citou que tem tido resposta positiva por parte do prefeito Romero Rodrigues (PSDB) em suas proposituras.

– Esses 121 dias não foram férias. Nós estávamos na comunidade, vendo as reivindicações – disse.

Josimar declarou que pretende continuar no PRB e vencer as eleições em 2020 “pela porta da frente”, frisando que assumiu o mandato após o falecimento do vereador Lula Cabral.

– Chegou a hora de em 2020 a gente entrar pela porta. Estamos aqui, não da forma que queríamos, hoje como um vereador com um mandato de titular, tentando permanecer erguendo a bandeira do saudoso Lula Cabral. Queremos vir para a reeleição, mas ganhando a eleição pela porta da frente – disse.

As informações foram concedidas à Rádio Panorâmica FM.