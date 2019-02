Vereador se propõe em intermediar diálogo entre prefeito de Campina e João Azevêdo

O novo líder da oposição na Câmara Municipal de Campina Grande, vereador Bruno Faustino, afirmou que se propõe em ser a ponte para o diálogo entre o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSDB), e o governador do Estado, João Azevêdo (PSB).

Ele destacou que João ainda está se situando no governo, absorvendo todas as tarefas e que o gestor virá muito em breve despachar em Campina Grande, e que, se for preciso, poderá ser a ponte entre o chefe do Executivo estadual e o prefeito tucano.

– João Azevêdo irá sim atender em nossa cidade. Se for preciso, o vereador que vos fala pode ser muito bem a ponte entre o prefeito, que precisa também que o Estado o acompanhe. É só colocar a intenção de desenvolver projetos com o Estado, pois João Azevêdo já demonstrou que não tem nenhum problema em recebê-lo – reforçou.

As declarações repercutiram na Rádio Correio FM, na quinta-feira, 31.