Vereador renuncia cargo na Mesa Diretora da CMCG e alega falta de autonomia

O vereador Sargento Neto (PRTB) renunciou nesta terça-feira, 05, na abertura do ano Legislativo na Câmara Municipal de Campina Grande, a posição de secretário na Mesa Diretora da Casa de Félix Araújo.

Em pronunciamento na Tribuna, Neto disse que a decisão era pessoal. Para esta, ele alegou a falta de autonomia.

Confira parte do discurso do vereador.

– É uma decisão pessoal que não irei mais fazer parte da Mesa Diretora. Existem vários questionamentos do porquê disso e daquilo. É um cargo fictício, que você não tem autonomia, e se chegar aqui e dizer que interagimos com todas as decisões dessa Mesa, estarei sendo mentiroso. O que não pode é ficar nesse disse me disse, com essas fofoquinhas. Cada um tem que ter seu posicionamento e ‘honrar as calças que veste’ – desabafou o parlamentar.

As informações são da Rádio Campina FM