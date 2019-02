Vereador questiona STTP: “Para onde foram os R$ 10 milhões arrecadados em 2017?”

O vereador Galego do Leite (Podemos) afirmou que o superintendente da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP), Félix Neto, solicitou uma tribuna livre na Câmara Municipal campinense para dar explicações aos vereadores sobre multas recolhidas em 2018 pela STTP e citou que isso não foi suficiente.

Galego destacou que a vereadora Pâmela Vital do Rêgo (MDB) propôs uma audiência pública para que haja um esclarecimento por parte da STTP sobre o aumento do valor da passagem do transporte público da cidade.

Ele afirmou que houve um acréscimo de mais de 20% na arrecadação de multas pela STTP no ano de 2018 e que é preciso que haja uma explicação sobre a destinação desse dinheiro. Também citou que um levantamento apontou que a STTP arrecadou R$ 10 milhões em multas no ano de 2017.

– Iremos solicitar ao superintendente o detalhamento dessas multas e para onde é que está indo o dinheiro. Para onde foram os R$ 10 milhões que foram arrecadados em 2017? É uma pergunta que não quer calar – disse.

Galego lamentou que as sessões na Câmara tenham sido adiadas para março e disse que acredita que isso “é uma manobra da bancada da maioria, com o aval do prefeito, para evitar algumas manifestações”.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité FM