Vereador quer uma maternidade regional em Campina Grande

“É imprescindível, premente e urgente a construção de uma maternidade regional em Campina Grande”. Esse é o pedido que o vereador campinense Pimentel Filho (PSD) faz ao governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB).

Segundo ele, a obra é necessária visto o sobrecarregamento do Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA).

“Campina Grande recebe em torno de 70% de parturientes de todo o estado da Paraíba, recebe inclusive de estados vizinhos, como Pernambuco e Rio Grande do Norte”.

O vereador sugere que com a nova maternidade seria possível dar um atendimento melhor e mais humanitário tanto para as pessoas oriundas do interior da Paraíba, quanto para os resistentes da própria cidade de Campina Grande.

Seu pedido foi oficializado por escrito através de requerimento feito na Câmara de Vereadores.

A intenção é que a proposta seja apresentada na audiência com o governador, se ocorrer.

A data do encontro ainda não foi definida. O pedido foi feito pela presidente do Poder Legislativo de Campina Grande, Ivonete Ludgério (PSD).

“O anterior não nos atendeu, quem sabe o novo atenda? É o novo governador, é preciso dar crédito”, afirmou Pimentel.

A informação foi transmitida na Caturité FM.