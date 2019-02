Vereador pede prorrogação de pagamento do ITPU com desconto em Campina Grande

O vereador Luciano Breno (PPL) requereu, da Secretaria de Finanças de Campina Grande, a prorrogação do prazo de pagamento do IPTU com desconto em cota única. A data limite é para o dia 28 de fevereiro.

Ele disse que o requerimento se dá diante da situação financeira do país e, devido ao início do ano ser de muitas contas para as famílias, seria importante a prorrogação do prazo.

– Tivemos a sensibilidade de protocolar o requerimento pedindo a prorrogação. Agora fica a critério do Executivo. Nosso objetivo é dar alternativas, devido às finanças do início do ano, e seria bom para a Prefeitura e também para o usuário de estender um pouco o prazo para ficar mais tranquilo – ressaltou.

Ele disse que acredita que o prefeito Romero Rodrigues tem interesse de ajudar a população nesse sentido e que vai ser sensível a prorrogar o pagamento com desconto.

O vereador ainda ressaltou a importância do pagamento do imposto tendo em vista o crescimento da cidade, o que garante um retorno em obras, como praças, calçamentos e outros.

*Informações da Rádio Campina FM