Vereador comenta sua atuação na zona rural de Campina Grande

O vereador Álvaro Farias, em entrevista à Rádio Campina FM, falou a respeito da zona rural de Campina Grande, onde tem atuação. Ele comentou as chuvas que têm ocorrido no município e disse que em algumas localidades os agricultores já estão preparando as terras para o plantio.

– A animação e auto-estima quando começa a chover já muda a situação dos agricultores – disse.

A respeito da eletrificação, o vereador disse que a zona rural de Campina Grande é toda eletrificada, porém o que tem preocupado os agricultores é a falta de água encanada.

– A Energisa presta um bom serviço à zona rural, o problema é a água porque a zona rural é extensa e não tem água saneada e também não há chafariz. As adutoras estão ultrapassadas e a Cagepa não faz investimentos na ampliação da rede de abastecimento – comentou.

Na área da educação, ele disse que as localidades rurais da cidade são bem servidas com aulas, fardamento, merenda, ônibus escolar, porém ele disse que deve conversar com o prefeito Romero Rodrigues a respeito dos ônibus para os universitários dos distritos de Galante e São José da Mata.

*As informações são da Rádio Campina FM