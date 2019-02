Vereador campinense propõe acabar com antecipação da eleição e reeleição da Mesa

O vereador Lucas Ribeiro (Progressistas) vai apresentar um projeto de lei na Câmara Municipal de Campina Grande que visa proibir a antecipação da eleição da Mesa Diretora da Casa de Félix Araújo e também a reeleição dos pares.

Ele disse que o projeto não é só um anseio da sociedade, mas algo saudável para o Poder Legislativo e que em muitas Câmaras o projeto já é realidade.

– A eleição antecipada não é saudável para o Poder Legislativo. Vejo como algo que a sociedade está esperando para aprimorar o poder municipal. Acredito que com isso, outros poderão ter a oportunidade para administrar a Casa. A troca de presidente faz com que ninguém se acomode e busque fazer sempre o melhor, um trabalho em conjunto e institucional, e é isso o que está faltando e precisamos fortalecer – disse.

O parlamentar ressaltou que o projeto foi protocolo na última sessão antes do recesso para a reforma da Casa, e que, devido a isso, acredita que nem todos os colegas tenham tido o conhecimento da proposta, porém, espera ter o apoio de pelo menos 12 vereadores para ter o quórum necessário para o PL se tornar lei.

– Espero que na próxima pauta o projeto seja incluído. Precisamos de 12 votos e já conversamos com os pares e muitos já se manifestaram a favor, mesmo antes do protocolo. É algo bom que vamos fazer. Acredito que teremos tranquilamente o número correto de votos, pois muitos estão com esse sentimento de mudança – ressaltou.

*As informações são da Rádio Campina FM