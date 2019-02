Vereador campinense avalia que CPI da Cruz Vermelha é ‘meramente politiqueira’

O vereador Anderson Maia (PSB), de Campina Grande, avaliou nessa quinta-feira (21) as acusações contra os secretários do Governo da Paraíba e a Cruz Vermelha, cujas denúncias partiram da Operação Calvário II, do Ministério Público da Paraíba (MPPB), que investiga um suposto esquema de corrupção em hospitais.

Em entrevista, Maia afirmou que o Governo do Estado está sendo solícito, principalmente ao Ministério Público, para que a investigação prossiga e chegue a um resultado final que realmente comprove e penalize quem tenha feito e cometido algum delito.

Por outro lado, ele criticou a postura da oposição que busca implantar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Assembleia Legislativa da Paraíba.

– Todo tipo de acusação precisa ter um grau de responsabilidade. Essa é uma CPI, do meu ponto de vista, meramente politiqueira. Como é que você vai realizar uma CPI paralela a uma investigação oficial? – questionou.

Para ser protocolada, a CPI precisa de 12 assinaturas, mas estas ainda não foram conquistadas.

*Com informações da Rádio Caturité