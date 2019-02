Veja onde comprar combustíveis mais baratos em João Pessoa

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 5 de fevereiro de 2019 às 12:50.

A Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor da Paraíba, Procon-PB, divulgou pesquisa de preços de combustíveis realizada em 72 postos da capital paraibana.

De acordo com o levantamento, o litro da gasolina comum custa entre R$ 3,797 até R$ 4,199; variação de 10,59%. A média de preços ficou em R$ 3,917 para pagamento em dinheiro.

A pesquisa verificou os preços da gasolina comum, aditivada, etanol, GNV, diesel comum e S10.

O litro do diesel comum teve variação de 26,68%, o menor preço encontrado foi de R$ 2,999 até o maior de R$ 3,799. O preço médio ficou de R$ 3,442 o que representou uma redução de 1,49% em comparativo com a média de janeiro.

O álcool apresentou preços variando de R$ 2,767 até R$ 3,199, uma média de R$ 2,861 e variação de 15,61% entre o menor e maior valor para pagamento à vista. A média do mês passado, para o litro do álcool, era de R$ 2,908, houve uma redução de 1,63%.

O menor preço do GNV foi de R$ 3,299 e o maior de R$ 3,799, a média ficou em R$ 3,533 aumento de 3,52% em comparação com a média da última pesquisa de janeiro.

Para saber os valores cobrados no cartão e os locais dos postos pesquisados, acesse a planilha da pesquisa através do portaldacidadania.pb.gov.br ou baixe o aplicativo do Portal da Cidadania disponível para Android ou iOS.

Dúvidas, reclamação e denúncias, ligue 151.