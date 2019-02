Veja a lista dos postos de combustíveis com menor preço em Campina Grande

A partir deste mês a pesquisa mensal de preços dos combustíveis, realizada pelo Procon de Campina Grande, passa a destacar os postos que comercializam com os preços mais baratos e os mais caros do período.

Neste mês a coleta de dados, realizada pela equipe do órgão no último dia 07, em 56 postos da cidade, mostrou uma redução de 0,98% no preço médio do litro de gasolina comum. O valor desse combustível baixou de R$ 4,186 (preço médio de janeiro) para R$ 4,145.

O levantamento mostra ainda que, comparado ao mês anterior, a gasolina aditivada apresentou redução de 0,99%; o etanol 0,33%; o diesel comum 1,17% e o diesel S-10 0,77%.

Já o Gás Natural Veicular continua com o mesmo preço médio do mês anterior: R$ 3,9497.

Quem acessar a pesquisa no site do Procon (www.procon.campinagrande.pb.gov.br) verá que dos 56 postos visitados, 12 apresentavam a gasolina comum sendo vendida a preços que variavam entre R$ 4,090 e R$ 4,139.

Em destaque na cor amarela, os postos com preços mais acessíveis estão localizados nos seguintes bairros: Alto Branco, Bodocongó, Centro, Distrito Industrial, Três Irmãs, Velame e no Distrito de São José da Mata. Já os cinco mais caros (estão na cor cinza) e apresentam preços que variam de R$ 4,159 até R$ 4,230.

“A ideia de passarmos a identificar a diferenciação dos preços por meio de cores em nossos relatórios é a de oferecer aos consumidores mais facilidade na hora da consulta de preços antes de abastecerem seus veículos. É um dos aprimoramentos que estamos fazendo na forma de apresentação das pesquisas de preços que realizamos mensalmente. Já que não temos autonomia para regular os preços dos combustíveis praticados na cidade, devido ao princípio constitucional da livre concorrência, pelo menos oferecemos pesquisas que possibilitem ao consumidor a melhor escolha”, explicou Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon de Campina Grande.

Vale esclarecer ainda que a pesquisa visa informar ao público sobre os preços que estão sendo praticados na cidade de Campina Grande e que os seus resultados não poderão ser utilizados para fins publicitários. Confira a pesquisa de preços referente a fevereiro.