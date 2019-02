Vazão do rio São Francisco na PB é suspensa sem pronunciamento do governo federal

O presidente da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa), Porfírio Loureiro, falou sobre as chuvas registradas no Cariri do Estado e afirmou que a perspectiva é de que as águas cheguem ao açude Epitácio Pessoa (Boqueirão).

Em entrevista nesta segunda-feira, 4, Porfírio destacou que desde a última sexta-feira, 1, a vazão do rio São Francisco no Eixo Leste, em Monteiro, está suspensa, e que o Ministério de Desenvolvimento Regional ainda não se pronunciou sobre o assunto.

– Desde a sexta-feira que Monteiro não tem mais vazão para o rio Paraíba. Tentamos entrar em contato com o ministério, mas ainda não obtivemos resposta – explanou.

Em relação ao calendário de fiscalizações das barragens no Estado, Porfírio afirmou que haverá uma reunião com o Ministério Público no próximo dia 13 para definir quais delas que o órgão quer acompanhar nas vistorias, mas tranquilizou a população de que as barragens acompanhadas pela Aesa estão sem risco e que o monitoramento é contínuo.

*As declarações repercutiram na Rádio Correio FM