Vaga na Mesa Diretora da Câmara de Campina segue indefinida

Com a renúncia do vereador Sargento Neto (PRTB) ao cargo de 3º secretário, segue indefinido quem assumirá o posto na Mesa Diretora da Câmara de Campina Grande, no Agreste paraibano.

Em sessão nesta quarta-feira (6), os vereadores deverão se debruçar sobre o tema para decidir se haverá a necessidade de uma nova eleição para suprir a vaga existente na Mesa Diretora.

A informação foi repassada pela assessoria de comunicação da Casa.

Sargento Neto assinou a carta renúncia nesta terça-feira (5). O fato, ocorrido durante a solenidade de reabertura dos trabalhos legislativos, é um protesto ao que ele considera uma falta de funcionalidade do cargo.

A reclamação se deve à ausência de decisão por parte dos membros da Mesa Diretora com relação ao setor financeiro da Casa, funcionalidade de exercício da presidência.

Com um tom mais incisivo, ele afirmou que na Casa de Félix Araújo apenas uma pessoa decide, referindo-se a um suposto centralismo exercido pela presidente Ivonete Ludgério (PSD).

Ainda nesta terça-feira (5), o vereador também apresentou uma Emenda ao Regimento Interno da Câmara.

O objetivo é compartilhar os poderes da presidência atribuindo mais responsabilidades à Mesa Diretora.

Juntos a Sargento Neto, pela manhã, também não tomaram posse na Mesa Diretora o primeiro e o segundo secretário, Márcio Melo (PSDC) e Saulo Germano (PMN).

No entanto, em contato com o PARAIBAONLINE, o vereador Márcio Melo revelou já ter tomado posse do cargo, afirmando a superação do impasse.

“O bom senso prevaleceu”, ressaltou.

Já o vereador Saulo Germano ainda não se pronunciou sobre o assunto.