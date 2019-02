Universidade Aberta à Maturidade da UEPB abre inscrições para turmas em Lagoa Seca

Da Redação com Ascom. Publicado em 12 de fevereiro de 2019 às 19:05.

A Universidade Aberta à Maturidade (UAMA), programa de extensão da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), realiza, nos dias 14 e 15 de fevereiro, as inscrições dos alunos interessados em ingressar na turma 2019, formada para os residentes do município de Lagoa Seca.

Podem participar da seleção pessoas com mais de 60 anos, que atendam parâmetros socioeconômicos, como renda restrita, e que desejem sair de suas rotinas, socializando com pessoas de diferentes idades e conhecimentos.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas das 8h às 11h e das 14h às 16h, na sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município, localizado na Rua Abelardo Coutinho, 124, Centro de Lagoa Seca, por trás da Igreja Matriz. Na oportunidade, devem ser apresentadas cópias dos seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência, além de uma foto 3X4 recente.

O preenchimento das 50 vagas disponíveis ocorrerá através de uma avaliação da comissão interdisciplinar, formada por professores da Instituição, que definirão a lista com os novos alunos.

O curso tem duração de dois anos e mantém o foco de possibilitar aos idosos o aprofundamento de seus conhecimentos em diversas áreas, como Saúde, Ciências Agrárias, Direito, Letras, Pedagogia, Tecnologia, bem como proporcionar momentos de cultura e lazer.

As aulas têm início previsto para o dia 26 de fevereiro e acontecerão no Câmpus II da UEPB, em Lagoa seca. Outras informações podem ser obtidas através do telefone (83) 3334-1898 ou pelo e-mail [email protected]