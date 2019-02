Último Rock Sunset do Lovina Beach Club terá o roqueiro paraibano Jeorge Segundo

Com uma pegada rock pop, músicas que bebem da fonte do rock nacional, MPB, até do pop internacional e autorais farão parte do repertório do Jeorge Segundo no encerramento da temporada do Lovina Beach Club in Mykonos.

No dia 09 de fevereiro, ele se apresenta com a banda Tribo Cordel e a Legião Urbana, com a mais que especial em turnê comemorativa com o Dado Villa- Lobos e o Marcelo Bonfá.

O cantor Jeorge Segundo, atualmente está em fase de produção de um EP e clipe em São Paulo, sendo realizado com o maior produtor do cenário musical brasileiro, Rick Bonadio, no Midas Studios.

Em relação ao ano de 2018, ele afirma: “Estou numa fase incrível de crescimento na minha carreira gravando em São Paulo com um ídolo da produção musical como o Rick e dividindo o palco com grandes nomes da música! A responsabilidade aumenta, mas a alegria também”.

O paraibano está em carreira solo foi líder da banda Rádio Esterno e traz em seu novo show um repertório cheio de interações entre ritmos como o rock e MPB, além de covers e releituras de algumas de suas influências, como Nando Reis, Los Hermanos, Engenheiros, Moska e a Legião Urbana.

Dentre as autorais “Do outro lado” e a instigante “Entre linhas”, música que contou ainda com a parceria da cantora Val Donato na composição são conhecidas pelo público que o acompanha nos palcos e nas mídias sociais.

Vendas de ingressos estão disponíveis online no site oficial do evento www.lovinabeachclub.com.br, e nos pontos de venda físicos: João Pessoa loja oficial do Lovina Beach Club no Mag Shopping 1º piso; Colcci Manaíra- Manaíra Shopping; Recife: Colcci Recife- Shopping Recife e em Campina Grande na Korpus Academia. Mais informações nas redes sociais @lovinabeachclubpb e pelo telefone: (83) 9.9919.4989.