UFCG publica a quarta chamada para preenchimento de vagas do Sisu

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) publicou na manhã desta sexta-feira, 22, a quarta chamada da lista de espera do Sistema de Seleção Unificado (SiSU) 2019.1. Estão sendo convocados 169 candidatos para o preenchimento de vagas remanescentes.

O cadastramento (registro acadêmico) dos candidatos convocados deve ser realizado na próxima segunda-feira, dia 25, na coordenação do curso para qual o estudante foi classificado, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

O procedimento é obrigatório para garantir a vaga na UFCG e deverá ser feito presencialmente pelo candidato ou por procurador legalmente constituído para esse fim.



Na terminologia oficial da UFCG, cadastramento e matrícula são procedimentos diferentes. O cadastramento é o procedimento por meio do qual o candidato classificado se torna aluno da UFCG.

Já a matrícula é o procedimento por meio do qual o aluno define as disciplinas que irá cursar em cada período letivo.

A matrícula em disciplinas dos alunos ingressantes também é obrigatória e deverá ser realizada na próxima terça, dia 26, na coordenação do curso para o qual foi selecionado. As aulas do Período 2019.1 terão início no dia 11 de março.

Estão previstas até cinco chamadas para os inscritos na lista de espera para cursos da UFCG, conforme a existência de vagas. A quinta e última chamada deve ser divulgada no dia 7 de março.

Veja aqui a quarta chamada.