UFCG abre inscrições para o Pré-Vestibular Solidário em Campina Grande

Começam na próxima segunda-feira, dia 11, as inscrições para o Projeto Pré-Vestibular Solidário (PVS) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), campus sede, que visa ampliar as condições de acesso e permanência de jovens e adultos oriundos de escolas públicas na educação superior.

Estão sendo ofertadas 350 vagas. O prazo para inscrição segue até a próxima sexta-feira, dia 15.

Para participar é preciso ter concluído o ensino médio em escola pública – ou ser concluinte em 2019 – ou ter sido bolsista integral em escola particular.

O candidato deverá apresentar uma foto 3X4 e cópias do RG, CPF, comprovante de residência e histórico do Ensino Médio ou declaração de conclusão (para os que irão concluir o curso em 2019).

As inscrições serão feitas no Hall da Biblioteca Central da UFCG, no horário das 8h30 às 12h e das 14h às 17h.

O processo todo é gratuito, porém, é solicitada uma contribuição de 100 folhas de papel ofício (tipo A4) no ato da inscrição.

A seleção será feita por meio de sorteio, aberto a todos os candidatos, a ser realizado no dia 16 de fevereiro, às 14h30, no Ginásio de Esportes da UFCG.

As matrículas acontecem de 18 a 22 de fevereiro. As aulas terão início no dia 11 de março, no 3º andar do Bloco CAA (em frente à Biblioteca Central), de segunda a sexta, das 18h30min às 21h30min.