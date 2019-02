UEPB convoca novos aprovados em concurso público para nomeação

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) publicou nesta sexta-feira (22) Edital de Convocação de candidatos aprovados no último concurso público para técnicos administrativos da Instituição.

Os convocados devem comparecer à PROGEP, Sala 111, 1º andar do Prédio Administrativo, no Campus de Bodocongó, em Campina Grande, no prazo de 30 dias a partir da publicação do ato de nomeação no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os convocados devem apresentar a documentação exigida no Edital de Convocação e realizar os exames médicos necessários para apresentação na Junta Médica do Estado da Paraíba, que emitirá Laudo Médico Pericial a ser apresentado no ato de posse.

Os exames médicos necessários são: Atestado de Sanidade Mental (emitido por psiquiatra); Exame Oftalmológico (com fundoscopia); Audiometria; Raio X do Tórax; VDRL; Hemograma; Glicemia; Tipo Sanguíneo ABO e RH.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 3315-3404. O edital de convocação está disponível no site www.uepb.edu.br.