TVs abertas do Brasil preparam serviços equivalentes à TV paga

O Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital está em vias de lançar o ´DTV Play´, que na prática significa oferecer ao telespectador da TV aberta alterativas de interatividade e a possibilidade de assistir os programas de qualquer emissora no momento que entender conveniente, aproximando-se, por conseguinte, do que é ofertado na TV paga (por assinatura).

* A informação está publicada na coluna Aparte, assinada no Paraibaonline pelo jornalista Arimatéa Souza