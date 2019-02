Trio suspeito de roubar carro de mulheres é detido em Campina Grande

A Polícia Militar apreendeu em flagrante três adolescentes que estariam praticando roubos de carros na cidade de Campina Grande, que tinham como alvo vítimas do sexo feminino.

Eles foram detidos no bairro da Palmeira, na noite dessa segunda-feira (11), com o carro de uma arquiteta, tomado minutos antes, na avenida Dom Pedro II.

Os policiais do 10º Batalhão chegaram até o trio com a ajuda do rastreador do celular de uma estudante, que foi levado durante o roubo do veículo. Eles foram interceptados no bairro da Palmeira, com um revólver, munições e o carro roubado.

Eles foram apresentados na Central de Polícia Civil, em Campina Grande, e devem ser investigados pela prática de outros roubos de carros, já que possuem as mesmas características do trio que vinha agindo nesse tipo de assalto, que tinha mulheres como vítimas.